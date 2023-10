Ausente no encontro da "Roda Democrática' do MDB nesta quarta-feira, 11, o senador Sérgio Petecão (PSD) conversou com a reportagem do ac24horas nesta quinta-feira, 12, e garantiu que não esteve presente por dois motivos: primeiro por conta de uma agenda pessoal, e o segundo por estar em tratativas com a vice-governadora Mailza Assis (PP) para voltar a base governamental. VEJA MAIS: Negociando com governo, Petecão não comparece a “Roda Democrática” do MDB Petecão, de maneira direta, contou que em uma recente conversa, foi muito bem tratado por Assis, incluindo uma possível aliança nas eleições de 2026. "Como posso ir numa festa no MDB se eu tô conversando com a Mailza. Também não fui por conta de uma agenda pessoal. Ela [Mailza] reiterou um compromisso comigo, onde ela é candidata a...