Carreta do Hospital do Amor adia ida a Cruzeiro do Sul por falta de inscrições de pacientes

A Carreta do Hospital do Amor, que estaria em Cruzeiro do Sul no mês de novembro para a realização de exames de mamografia e detecção de câncer de colo de útero, não estará mais no município no período marcado.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Valéria Lima, a carreta iria atender até 600 mulheres, mas até agora, apenas 200 se inscreveram para a realização dos exames.

“Eles precisam do cadastro de 500 a 600 mulheres e 200 até agora se inscreveram. Então provavelmente esse atendimento será remarcado para dezembro”, contou a secretária.

As inscrições podem ser feitas nas unidades de saude de Cruzeiro do Sul por mulheres entre 25 a 69 anos. Para o exame do preventivo, devem agendar exames as mulheres entre 25 e 64 anos e para a mamografia, as de 50 e 69 anos. Os exames detectam câncer de mama e de colo de útero, os que mais acometem as mulheres no Brasil e que têm cura, se forem diagnosticados e tratatados precocemente.

Para fazer o agendamento, as interessadas devem levar a Carteira de Identidade, CPF, Cartão do SUS e comprovante de residência.

Números de câncer no Acre

No ano passado, foram registrados 130 novos casos de câncer de mama e 163 de câncer do colo do útero no Acre. Com relação aos óbitos, os dados da Saúde estadual apontam que 18 mulheres morreram em decorrência do câncer de mama e outras 20 por conta do câncer de colo do útero. Em 2021, 62 pessoas morreram por causa dessas doenças no Estado. Os dados são do Núcleo de Prevenção de Doenças Crônicas da Secretaria Estadual de Saúde.