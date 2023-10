Apesar do clima severo, safra de cereais cresce 16,2% no Acre com soja e milho puxando a produção

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) anunciou no Diário Oficial desta quarta-feira, 11, um leilão de 46 veículos, entre motos e carros, que estão no depósito de veículos removidos no município de Sena Madureira. O Leilão será realizado no próximo dia 25 de outubro a partir das 9 horas da manhã. Quem tiver interesse em participar, os veículos estarão expostos para visitação no Depósito de Veículos Removidos da 4ª CIRETRAN de Sena Madureira, que fica situada na Rua Augusto Vasconcelos, 610 - Bairro Cidade Nova, do dia 18 a 20 e do dia 23 a 24 deste mês, no horário de 08h00min as 13h30min. Confira abaixo a lista de veículos, os preços iniciais e como participar.