Acre tem o menor índice de latrocínios dos últimos 18 anos em 2023

Após diálogo com representantes da prefeitura de Rio Branco, os moradores do ramal da Galiléia, localizado nas proximidades da curva do Tucumã, na rodovia AC-40, decidiram liberar a rodovia e descongestionar o trânsito que estava bloqueado desde as primeiras horas do dia. A principal reclamação revelada pela moradora Baiana, bastante conhecida na cidade, contou que há 5 meses o prefeito Tião Bocalom e o secretário Eracides Caetano haviam prometido entrar na localidade com máquinas e equipamentos de trabalho de melhoramento das pontes. Mediante a isso, a gestão voltou a garantir o trabalho de recuperação do ramal. Os membros da gestão garantiram que na próxima semana as máquinas devem entrar no ramal da Galiléia.