PL na Câmara quer prioridade de vagas em creches e escolas para crianças vítimas de violência

Os gastos do governo do Acre voltaram a ser questionados na Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 10. O deputado Emerson Jarude (Novo) disse que se decidou ao estudo dos gastos do governo e percebe que "a vida boa da cúpula do Palácio Rio Branco continua". “Estão acrescentando R$ 4 milhões para gastar com viagens e diárias. Isso de fato precisa acabar. Ou a gente enfrenta os poderosos, ou vão acabar com nosso Estado”, declarou. "O próprio governo disse que iria reduzir os gastos, e chegou até publicar decreto vedando despesas de servidores com cursos, seminários e eventos semelhantes dentro ou fora do Acre", disse o deputado. Jarude citou o caos na economia, com terceirizados sem salários, médicos ameaçando paralisação. Ele disse ter encontrado publicação no Diário Oficial versando sobre a contratação...