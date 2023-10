Neto de Guiomard Santos critica anulação de homenagens a pessoas ligadas à ditadura

O Ministério Público Federal (MPF) anunciou na última semana ter ajuizado ação civil pública, com pedido de liminar, solicitando à Justiça Federal que determine à União, ao estado do Acre, e ao município de Rio Branco que instituam comissões técnicas para mapear, analisar e promover a mudança nas nomenclaturas de logradouros, vias de transporte, edifícios e instituições públicas de qualquer natureza que homenageiem agentes públicos ou particulares que notoriamente tiveram comprometimento, direto ou indireto, com a prática de graves violações durante o regime civil-militar.

A iniciativa foi bastante criticada por Lauro Santos, ex-superintendente do Sebrae no Acre, ex-secretário estadual de Assistência Social e Direitos Humanos e neto de José Guiomard Santos, que foi governador, deputado federal e senador no Acre, considerado uma das figuras mais importantes da história política acreana e é umas das pessoas que no entendimento do MPF devem perder a homenagem.

Para Lauro, a proposta é um desrespeito à história do Acre. “Isso é um desrespeito a essas pessoas, a essas famílias, a própria história do Estado do Acre, é não respeitar um contexto histórico. Fico preocupado, estarrecido e triste ao ver medidas de um órgão tão importante como o MPF querer desconstituir a história do estado, de pessoas que eram partidárias da Arena e construíram o Acre, a exemplo do meu avô, que fez reforma agrária, que lutou pelos direitos dos acreanos terem sua independência financeira, administrativa e política. Quando que um ditador vai querer tomar medidas nesse sentido?”, questiona Santos.

Lauro Santos disse ao ac24horas que as homenagens são justas. “Meu avô construiu com outras diversas pessoas como Jorge Kalume, Omar Sabino, Jorge Lavocat, a história do estado do Acre. Ter ruas e homenagens a essas pessoas mais do que justa. Se pegar os livros de história não diz nada de ditadura sobre essas pessoas, por isso foram homenageadas e depois de 50 anos vamos mudar o nome de ruas, escolas e até dos municípios”, diz.

O neto de Guiomard Santos critica o que chama de envolvimento do MPF em política. “Tem que homenagear movimento social, sim, mas tem que respeitar todas as linhas de pensamento e política da época. O MPF não deve se envolver com política e sim defender os interesses da sociedade. Falta de respeito à própria história do Acre, onde muitas pessoas que estão sendo desqualificadas não participaram de nenhum movimento ditatorial, pelo contrário, foram estadistas e merecem ser reconhecidas e homenageadas”, finaliza.