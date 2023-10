Seis a cada 10 acreanos estão acima do peso em Rio Branco

A Energisa aderiu ao Desenrola Brasil, do Governo Federal, e, a partir desta segunda-feira, 9, vai oferecer até 75% de desconto nas dívidas de clientes. Com parcelamento em até 60 vezes e juros que não ultrapassam 1,99% ao mês, a fase atual da iniciativa tem o objetivo de regularizar a situação de pessoas físicas com renda de até dois salários mínimos ou inscritas no CadÚnico. As negociações com a Energisa serão realizadas através da plataforma do Desenrola, disponível no site www.gov.br/desenrola e os clientes terão até 20 dias para realizar o procedimento. “A adesão da Energisa ao Desenrola reforça a visão do Grupo de que a melhor maneira de prestar um serviço de qualidade é colocar os clientes no centro do negócio. Entendemos a necessidade dos clientes e ofertamos, com regularidade,...