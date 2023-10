O governador Gladson Cameli e a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, realizam, nesta terça-feira, 10, no Teatro Universitário da instituição federal, às 9 horas, a solenidade de entrega dos certificados de conclusão do curso de Pós-Graduação em Planejamento, Organização e Sustentabilidade em Gestão Pública. A parceria entre o governo e a Ufac representou um passo importante na política de valorização do servidor público, capacitando cerca de 600 (vagas disponibilizadas) servidores de nível superior para a função gerencial de órgãos e entidades da administração direta e indireta, distribuídos nos 22 municípios e na Representação do Acre em Brasília (Repac). “A especialização visa possibilitar a qualificação de quadros para a administração pública, para refletir sobre o novo papel do Estado em um contexto globalizado, e aprimorar o conhecimento...