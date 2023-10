De salgadeiro a técnicos: Sine abre semana ofertando 64 vagas de emprego

Na última sexta-feira, 6, milhares de servidores terceirizados da empresa JWC foram surpreendidos com a notícia de que não terão o pagamento dos salários devido ao atraso no repasse por parte do governo. A informação foi revelada à reportagem do ac24horas no sábado, 7. Segundo um comunicado obtido pelo ac24horas, representantes da empresa alegaram que o governo tinha até o dia 6 de outubro para fazer o repasse para que fosse repassado aos funcionários e o FGTS do mês. Outro problema citado é a repactuação financeira que está defasada há anos. "Foi possível pagar muitos trabalhadores de diversos contratos, mas têm algumas outras secretarias que não será possível. Tudo isso é por causa não só dos repasses mensais, que na maioria estão quitados e em dias, mas muito por causa...