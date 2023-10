Aprovados em Oficial Combatente e 2º Tenente Estagiário da Saúde da PM são chamados para avaliação de títulos

O governo está chamando os candidatos aprovados no concurso para Oficia Combatente e 2º Tenente Estagiário de Saúde da Polícia Militar do Acre para a etapa de Avaliação de Títulos, Estão convocados, os candidatos aprovados na Prova Objetiva em até 10 (dez) vezes o número de vagas por cargo/especialidade, respeitados os empatados na última posição.

O edital explica que não serão analisados os títulos dos candidatos reprovados na Redação, mesmo que convocados para a etapa da Avaliação de Títulos. A etapa, de caráter exclusivamente classificatório, valerá no máximo 5 (cinco) pontos. O não envio dos títulos não elimina o candidato do certame, sendo a ele computada pontuação zero na Avaliação de Títulos para o cálculo da pontuação final.

Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original em frente e verso) em link específico que será disponibilizado no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23 das 10h do dia 16/10/2023 até às 14h do dia 23/10/2023.

Confira abaixo a lista completa dos candidatos aprovados e as orientações em relação ao envio dos documentos.