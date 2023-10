“A Vila da Farinha”: jogo sobre fabricação da farinha de mandioca chega a escolas do Acre

Cerca de 300 alunos das escolas públicas Manoel Braz de Melo e Augusto Severo, localizadas na zona rural de Cruzeiro Sul (AC), mergulharam em uma jornada educacional por meio do jogo interativo “A Vila da Farinha”. O evento de lançamento aconteceu no dia 27 de setembro e aproximadamente 20 escolas públicas da região receberão os jogos.

Desenvolvido pela Embrapa Acre, o material didático visa a melhorar o aprendizado de jovens da região sobre as Boas Práticas de Fabricação da farinha de mandioca, o produto mais tradicional do Vale do Juruá.

Para a estudante Gisele Rocha, da Escola de Ensino Médio Manoel Braz, o jogo mostra bem como produzir uma boa farinha. “A gente tem uma casa de farinha e sabe a importância de higienizar tudo, porque é algo que vamos ingerir. Se não tiver o devido zelo, como limpar os objetos adequadamente, pode ocorrer infecções ou outros problemas”, afirma.

O acervo “A Vila da Farinha” é composto por um tabuleiro e um baralho com perguntas e respostas que desafiam os participantes a aprender sobre as Boas Práticas de Fabricação na produção de farinha de mandioca. Além de fornecer informações cruciais sobre o processo de produção da farinha, reúne elementos gráficos que representam fielmente a realidade rural, incluindo as unidades de produção, como as casas de farinha, e personagens que representam diversas comunidades envolvidas no processo produtivo, incluindo indígenas, agricultores familiares e mulheres que desempenham um papel vital nesse processo.

O jogo foi produzido pela Embrapa Acre. A ferramenta lúdica poderá ser utilizada pelos professores como material didático, especialmente com alunos que estão concluindo o ensino fundamental. “Nossa intenção é possibilitar que estudantes aprendam brincando e possam compartilhar esses conhecimentos com suas famílias e comunidades. Aprimorar esse aprendizado pode contribuir para melhoria da qualidade da farinha de mandioca e valorização do produto no mercado, proporcionando mais renda para os produtores e segurança para os consumidores”.

O jogo “A Vila da Farinha” foi desenvolvido no âmbito do projeto em rede “Tecnologias para agregação de valor e produção sustentável de mandioca por produtores familiares na Amazônia – MandioTec”. Financiado com recursos do Fundo Amazônia, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto tem como objetivo fortalecer a produção sustentável de mandioca em municípios do Juruá. O jogo também faz parte do projeto “Agregação de valor e qualidade aos produtos derivados da mandioca”, executado pela Embrapa Acre.

Em 2017, a farinha de Cruzeiro do Sul se tornou o primeiro derivado da mandioca com Indicação Geográfica no Brasil, na modalidade Indicação de Procedência. A modalidade se refere ao nome de um país, cidade ou região conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.

Fonte: Embrapa/Acre