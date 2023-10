Rio Branco é obrigada a fazer Busca Ativa para aumentar vacinação entre as crianças

A queda nos índices de vacinação entre as crianças registrada ao longo dos últimos anos é uma grande preocupação das autoridades de saúde. Conforme dados, 1,6 milhão de crianças no Brasil não receberam nesse período nenhuma dose da vacina DTP, que previne contra difteria, tétano e coqueluche – a mesma quantidade em relação à vacina contra pólio.

Atualmente, o Brasil conta com uma cobertura vacinal das mais baixas da sua história desde a criação do Programa Nacional de Imunizações. O país que já alcançou 95% de cobertura em relação a vacinas como a da poliomielite, agora não chega a 60% de crianças vacinadas.

Em Rio Branco, a situação não é diferente do restante do país, mas a prefeitura quer mudar essa realidade. Para isso, ao longo desta semana, aconteceram reuniões para a implantação do Busca Ativa Vacinal do Selo Unicef na capital acreana.

A Busca Ativa Vacinal (BAV) é uma estratégia do UNICEF para apoiar os municípios na garantia da imunização infantil. Usa uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica disponibilizada gratuitamente para os municípios (https://buscaativavacinal. org.br) e contribui para identificar crianças menores de 5 anos com atraso vacinal ou não vacinadas; estabelecer estratégias para encaminhamento delas aos serviços de saúde e atualizações de vacinação; monitorar a cobertura vacinal; acompanhar a situação vacinal da população-alvo; e identificar e responder a vulnerabilidades que levam a não vacinação. A estratégia incentiva a participação de diferentes áreas na BAV – como Saúde, Educação, Assistência Social, entre outras –, fortalecendo a rede de garantia de direitos.

“Nosso objetivo é com mais essa estratégia fortalecer a vacinação para garantir saúde para as nossas crianças, identificando quem não tem cobertura vacinal”, afirma Ivan Ferreira, Articulador do selo Unicef em Rio Branco e também diretor de Assistência Social na capital acreana.