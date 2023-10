Primeira DJ travesti do Acre é  ovacionada em show na Parada do Orgulho LGBTQIA+

O padre e coordenador da Diocese de Rio Branco, padre Manoel Costa, disse ao ac24horas neste domingo, 8, que recebeu com surpresa a notícia da realização da Parada do Orgulho LGBTQIA+ no mesmo dia do tradicional Círio de Nazaré, em Rio Branco. Apesar da coincidência, ele acredita que possa ter ocorrido problemas no calendário. "Ficamos surpresos porque esse evento sempre acontece em épocas diferentes", comentou. Costa, no entanto, deixou claro que respeita o movimento e acredita que não houve uma afronta ao evento religioso. "Eu acho que eles não olharam o calendário apesar de este já ser a nossa 92° edição", declarou. Um dos coordenadores da parada do Orgulho LGBTQIA+, Germano Marino, também afirmou à reportagem que foi uma coincidência os dois eventos ocorrerem no mesmo dia. Marino ressaltou que...