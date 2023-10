Parada do Orgulho LGBTQIA+ encerra Semana da Diversidade neste domingo (8)

O ponto alto e mais esperado da Semana da Diversidade do Acre acontece neste domingo, 8, na capital acreana. Como parte da programação, a Semana será fechada como acontece tradicionalmente com a Parada do Orgulho LGBT+. A expectativa é que milhares de pessoas participem do evento pelas ruas de Rio Branco.

Este ano, há uma singularidade. Também hoje, acontece a procissão do Círio de Nazaré. Conforme as organizações dos dois eventos, não acontecerão interferências nas duas atividades, já que acontecem em locais distintos de Rio Branco.

A festa do Círio de Nazaré, um dos momentos mais esp erados pelos devotos católicos de Rio Branco, inicia às 6 horas com a alvorada, haverá ainda queima de fogos. Às 16 horas começa a concentração no Calçadão da Gameleira para a procissão até a Catedral de Rio Branco, seguida da Missa Solene.

Já a Parada do Orgulho LGBT terá concentração a partir das 15 horas, no Skate Park, seguindo até a Concha do Parque da Maternidade, onde a programação encerra com show musical de Sandra Melo e Banda.