Na Parada LGBTQIA+, Michelle e Marfiza respondem com sorriso sobre possível aliança política

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou na tarde deste domingo (8) que três brasileiros estão desaparecidos e um se feriu no conflito envolvendo Israel e o grupo islâmico Hamas. Segundo o Itamaraty, todos participavam de um festival de música no distrito sul de Israel, a menos de 20 quilômetros da Faixa de Gaza, no momento dos ataques do Hamas ao país. De acordo com a nota do governo, o brasileiro ferido já recebeu alta do hospital e se encontra bem. A informação foi antecipada à CNN pelo cônsul-geral de Israel em São Paulo, Rafael Erdreich. O MRE ainda esclareceu que a embaixada em Tel Aviv colheu, até agora, por meio de formulário “online”, os dados de cerca de 1.000 brasileiros e seus dependentes. Segundo a autoridade brasileira, a maioria...