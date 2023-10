Com mensagem contra o aborto, Círio de Nazaré reúne mais de 15 mil católicos

A 92° edição do Círio de Nazaré levou uma multidão às ruas de Rio Branco neste domingo, 8. Segundo a organização, o evento reuniu mais de 15 mil católicos – em um trajeto que saiu da Gameleira em direção a Catedral Nossa Senhora de Nazaré, no centro da cidade.

Durante o percurso, várias pessoas se agarraram aos mais de 100 metros de corda e manifestaram contra o aborto, lembrando que hoje (8) a Igreja no Brasil celebra o Dia do Nascituro. Para a religiosa Maria Alexandrina, 39 anos, a igreja precisa se posicionar contra o assunto perante as autoridades. “Aborto é crime perante a Deus”, opinou.

O Círio de Nazaré acontece todos os anos no segundo domingo de outubro em honra a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira do Pará e também chamada “Rainha da Amazônia”. Conta com uma programação que se estende por vários dias, incluindo missas, momentos de adoração e procissões.

“Círio é caminhar juntos, de mãos dadas, iluminados por Jesus Cristo, e Maria nos aponta este caminho. Fazei tudo o que ele vos disser. Venha viver conosco o Círio de Nazaré”, frisou o reitor da Catedral Nossa Senhora de Nazaré, padre Manoel Costa.

Costa garantiu ainda que a igreja se posiciona contra o aborto. “Somos contra isso e temos que lutar pela vida. Esse é o papel da igreja e é essa a mensagem”, declarou.

O governador Gladson Cameli também esteve na procissão e disse que a mensagem é união ao próximo. “Esse é um momento onde temos que renovar a fé e pedir a Deus que acabe com as guerras que ocorrem no mundo. Temos que manter a calma”, explicou o chefe do executivo acreano.

No último sábado, 7, o prefeito Tião Bocalom sancionou a Lei Municipal que inclui o Círio de Nazaré no Calendário de Turismo do Município de Rio Branco. A tradicional procissão do Círio passará a acontecer todo segundo domingo de outubro na capital.

Testemunho de fé

Nardi Moraes, 61 anos, revelou que o objetivo esse ano no Círio é de agradecimento pela vida e ao milagre alcançado: a cura da sua filha. “Ela estava desenganada pelos médicos devido ao problema no útero, porém, Nossa Senhora de Nazaré lhe curou graças a Deus”, ressaltou.

Fotos de Ramon Aquim: