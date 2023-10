Acre lança editais da Lei Paulo Gustavo que somam mais de R$ 22 milhões nesta segunda (9)

O governo do Acre lança nesta segunda-feira, 9, às 16h, no Museu dos Povos Acreanos, os editais da Lei Paulo Gustavo (LPG) que somam mais de R$ 22 milhões para execução de projetos de fazedores de cultura, configurando-se no maior investimento da história do setor cultural do Acre.

Os editais incluem o Audiovisual (R$ 15,6 milhões), Outras Linguagens Culturais – Arte e Patrimônio (R$ 4,5 milhões), e premiações para Mestres da Cultura Popular e Indígenas (R$ 1,1 milhão). Os recursos são do governo federal, via Fundo Nacional de Cultura (FNC) e Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), que comanda todo o processo da LPG desde a sua normatização, em maio deste ano, conduziu oitivas em todas as regionais do estado, para garantir a participação de todos os segmentos culturais da sociedade, sempre com o acompanhamento do Conselho de Cultura e do Comitê Paulo Gustavo.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, explica que, a partir da publicação dos editais na terça-feira, dia 10, todos poderão apresentar seus projetos para apreciação: “Toda a nossa equipe está mobilizada para garantir apoio aos fazedores de cultura de todo o estado. Temos mais de cem pareceristas credenciados em todo o Brasil, que serão responsáveis pelas análises dos projetos. E é bom destacar que todos os aprovados receberão os recursos até o dia 30 de dezembro, como determina a lei”.