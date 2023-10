Jarude realiza fórum no Acre e anuncia Castramóvel em fase de finalização

O Acre apresentou uma redução de 84% nos alertas de desmatamento emitidos no mês setembro de 2023, se comparado com o mesmo período do ano passado. Os dados, analisados pelo Centro Integrado de Geoprocessamento Ambiental (Cigma), são baseados no sistema de alertas Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). De acordo com o estudo, de 1º a 29 de setembro de 2023, o Acre registrou um acúmulo de 18,70 km², o que representa uma redução de 84% nos alertas de desmatamento emitidos, em comparação com o mesmo período de 2022, com 120,49 km². Já em relação ao acumulado do ano, de 1º de janeiro a 15 de setembro de 2023, o estado teve uma redução nos alertas de desmatamento de 75% – 106,50 km² -, em comparação com o...