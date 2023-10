Com marca de balas na parede e falta de estrutura, UBS pode ser interditada no Acre

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) realizou nessa sexta-feira (6) uma inspeção na Unidade Básica de Saúde (UBS) José Francisco do Nascimento, em Epitaciolândia, no interior do Acre. A ação foi liderada pela presidente do CRM, Dra. Leuda Dávalos, que expressou sua preocupação com as condições precárias encontradas na unidade.

Esta não foi a primeira visita do CRM-AC à referida unidade. No início deste ano, a equipe identificou diversas irregularidades estruturais e fez recomendações à Secretaria Municipal de Saúde para que fossem realizadas reformas necessárias a fim de garantir a segurança dos pacientes e profissionais de saúde. Naquela ocasião, foi dado um prazo até julho para a conclusão das medidas corretivas.

No entanto, ao retornar à Unidade Básica de Saúde nesta sexta-feira, a equipe de fiscalização do CRM-AC constatou que as irregularidades persistem ou, em alguns casos, pioraram. O prédio está repleto de rachaduras, o forro encontra-se danificado, além de outros problemas estruturais que comprometem a vida dos profissionais e dos pacientes. Tanto é assim que uma parte da UBS foi interditada pela gestora da unidade.

Além da Unidade Básica de Saúde José Francisco do Nascimento, a equipe do CRM-AC também fiscalizou outras unidades de saúde, incluindo a USF Suellen de Lima Castelo, USF Manoel Araújo da Costa e o Centro de Saúde José Cândido de Mesquita. Dra. Leuda Dávalos, presidente do CRM-AC, expressou sua preocupação em relação à situação encontrada nas unidades, especialmente, na UBS.

“Na verdade, nós viemos porque tínhamos uma reunião com o secretário de saúde para saber se a reforma das estruturas físicas das unidades de Epitaciolândia havia começado conforme pactuamos com ele, que começaria em julho. Verificamos nessas unidades que as obras não se iniciaram, por sinal, nessa unidade que tem as rachaduras, não tem nem previsão. Essa unidade está com a estrutura física muito comprometida. Além de tudo, verificamos várias perfurações de bala nas paredes, até porque a unidade não tem muro, e fica dentro de um bairro perigoso, não tem condições de continuar funcionando”, afirmou a presidente.

Diante da situação, o CRM-AC estuda a possibilidade de realizar a interdição ética da UBS José Francisco do Nascimento, dada a gravidade das condições encontradas. Um ofício será encaminhado ao Ministério Público do Estado, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros para que as devidas medidas sejam tomadas.

Com informações do CRM/AC.