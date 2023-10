Pastor Alex pede exoneração da Secretaria de Direitos Humanos, mas deve permanecer no governo

O secretário de Estado da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas, foi o entrevistado desta quinta-feira, 5, do Govcast, o programa de podcast do governo do estado, apresentado semanalmente pelos jornalistas Jefson Dourado e Diego Gurgel, com transmissão pela Rede Pública de Comunicação. Os principais pontos da entrevista giraram em torno da situação financeira do Estado, diante da medida de contenção nos gastos públicos tomada pelo governo, atraso no pagamento de funcionários das empresas terceirizadas e o comprometimento do Estado com o pagamento dos servidores. Amarísio rebateu que o governo não esteja pagando em dia as empresas terceirizadas, explicando que apesar de duas mudanças ocorridas no cenário econômico nacional e regional: a redução na arrecadação do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e um aumento no prazo do repasse, isso não...