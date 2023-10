Família faz vaquinha para tratamento de jovem que perdeu olho ao ser agredido

Amigos e familiares de Paulo Henrique da Costa Brito, 21 anos, estão realizando uma vaquinha solidária para ajudar no tratamento do jovem. Paulo perdeu o olho esquerdo após ser atingido por um copo de vidro pelo empresário Adriano Vasconcelos, em um bar no município de Brasileia, na noite da última terça-feira, 3.

O caso chocou pela violência, já que imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o jovem é fortemente atingido com um soco desferido pelo empresário que estava com um copo de vidro na mão. A agressão provocou danos irreversíveis em Paulo, que perdeu a visão do olho esquerdo.

O empresário Adriano Vasconcelos chegou a ser preso, mas pagou fiança no valor de R$ 10 mil e foi colocado em liberdade.

O valor arrecadado, conforme divulgado nas redes sociais, é para custear a cirurgia de remoção do olho atingido. A família conta que está arcando com todas as despesas e toda ajuda é bem-vinda.

O PIX para transferência é do pai da vítima, Paulo Sérgio Brito.