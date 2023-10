Ex-professora acusada de golpes em Rio Branco é condenada por estelionato outra vez

Nesta sexta-feira, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Sena Madureira, o IBAMA, a SEAGRI, a EMATER, o Banco do Brasil e o BASA se reuniram na sede do STTR de Sena Madureira para discutir a implementação e o acompanhamento dos créditos para a agricultura familiar. O Superintendente do MDA, Cesário Braga, iniciou o encontro enfatizando que o presidente Lula e o Ministro Paulo Teixeira têm destacado a importância de expandir ainda mais o acesso ao crédito como estratégia para impulsionar a produção dos agricultores e agricultoras familiares. Durante o encontro, foram debatidos os principais obstáculos para ampliar a utilização dos créditos do PRONAF no município. Os gerentes do BASA, Moisés, e do Banco do Brasil, Jairo, demonstraram total...