Após período sem partido depois de expulsão do PT, Jerry Correia se filia ao PP

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, que estava sem partido desde que foi expulso do PT por infidelidade partidária e depois de indicar que se filiaria ao PDT, oficializou sua filiação ao Progressistas nesta quinta-feira, 5, em Rio Branco.

Participaram do ato de filiação a vice-governadora Mailza de Assis, a deputada federal Socorro Neri e uma multidão de filiados e simpatizantes da sigla liderada no estado pelo governador Gladson Cameli.

Uma caravana do Progressistas de Assis Brasil, dentre eles a presidente do partido no município, Francisca dos Santos Castro (Chiquinha), prestigiaram o evento que teve, além da filiação do prefeito Jerry, a adesão do vereador Jura Pacheco à agremiação.

Avaliado como o melhor prefeito do Acre, atingindo mais de 75% de aceitação em sua cidade, segundo uma pesquisa do instituto Data Control, Jerry Correia foi convidado a se filiar em várias siglas após a expulsão do PT. A sua ida para o PDT foi anunciada como quase certa, inclusive tendo recebido as bênçãos do governador, de quem se tornou grande aliado, mas o casamento terminou não se consumando.

“Nunca coloquei partido acima dos interesses do município. Fui expulso do PT, mas não levei mágoa de ninguém, pois minha missão é servir o povo. Agora tô aqui no PP, agradeço essa confiança depositada em minha pessoa. Eu sou o mesmo Jerry, que agora tem até mais condições de trabalhar por nossa cidade”, Estamos juntos”, destacou Correia.

Com colaboração do radialista Chiquinho Chaves.