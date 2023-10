Após morte de motociclista por linha chilena, prefeitura promete adotar novas medidas

Como parte da programação alusiva aos 50 anos da Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre - OCB/AC, aconteceu nesta quinta-feira, 5 de outubro, o Encontro de Dirigentes de Cooperativas do Acre, no Buffet Afa Jardim, em Rio Branco, evento que contou com a presença de representantes de diversos municípios, do presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas, do governador e da vice-governadora do Acre, Gladson Cameli e Mailza Assis, respectivamente, do senador da República, Sérgio Petecão, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, parlamentares federais, estaduais e municipais, representantes de órgãos federais, secretários de Estado e do município, cooperados, colaboradores e parceiros. Na ocasião, o presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de Freitas, destacou o crescimento do modelo cooperativista no Brasil; os significativos impactos socioeconômicos que as cooperativas têm...