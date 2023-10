Quase R$ 1 milhão em drogas é apreendido em operação conjunta no Juruá

O Fluminense é o primeiro finalista da Copa Libertadores de 2023. O time carioca venceu, nesta quarta-feira, o Internacional, por 2 a 1, de virada, em duelo disputado no Beira-Rio, em Porto Alegre. As equipes haviam empatado, por 2 a 2, no primeiro jogo, no Rio. O tricolor carioca vai tentar o primeiro título sul-americano, dia 4 de novembro, no Maracanã, contra o vencedor do confronto entre Palmeiras e Boca Juniors, que jogam nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo. Os gols do jogo foram marcados pelo zagueiro Mercado, para o Inter, aos 9 minutos do primeiro tempo, e pelos atacantes John Kennedy, aos 35, e Germán Cano, aos 41 minutos do segundo tempo.