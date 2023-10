Michelle Melo se reúne com Marina Silva em busca de soluções contra a seca e crise climática

A prefeitura do município de Porto Acre se reuniu com membros do Corpo de Bombeiros na tarde dessa quarta-feira, 4, para estudar possíveis medidas após a morte do jovem Cauã Ricardo Nascimento Silva, 19 anos, ocorrida enquanto ele se banhava no local conhecido como ‘Cachoeira do Abraão’, situado no Ramal Linha 7. O ac24horas apurou que a gestão municipal deverá colocar placas de sinalização para informações aos banhistas, visando evitar outras tragédias e acidentes. "Foi realizada uma conversa com a prefeitura no sentido de orientar o município com relação aos balneários, orientando sobre os cuidados que se deve adotar para prevenir futuros incidentes", relatou a assessoria do Corpo de Bombeiros no Acre. O encontro entre as autoridades ocorreu após o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco,...