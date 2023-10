Mãe de jovem que morreu na ‘Cachoeira do Abraão’ diz que local deveria ser fechado

Hemelly Jamilli Nascimento, mãe do jovem Cauã Ricardo Nascimento Silva, de 19 anos, que morreu no local que ficou conhecido como ‘Cachoeira do Abraão’, em Porto Acre, disse em uma rede social que lamenta que as autoridades só tenham tomado medidas de segurança depois da fatalidade sofrida por seu filho.

“Como mãe do Cauã Ricardo, lamento por essa [tomada de] atitude só após a morte do meu filho, porque segundo informações, já tiveram duas mortes anteriores e nunca foi divulgado. Mas agradeço a Deus por ter encontrado o corpo do meu filho e poder dar um enterro digno”, disse Hemelly. “Na minha opinião e experiência, esse lugar deveria ser fechado”, concluiu.

Ao ac24horas, a assessoria do Corpo de Bombeiros disse que não tem conhecimento de outro óbito naquela região.

A Prefeitura Municipal de Porto Acre se reuniu com membros do Corpo de Bombeiros na tarde dessa quarta-feira, 4, para estudar possíveis medidas após a morte de Cauã. A gestão municipal deverá colocar placas de sinalização para informações aos banhistas, visando evitar outras tragédias e acidentes.

“Foi realizada uma conversa com a prefeitura no sentido de orientar o município com relação aos balneários, orientando sobre os cuidados que se deve adotar para prevenir futuros incidentes”, relatou a assessoria do Corpo de Bombeiros no Acre.

O encontro entre as autoridades ocorreu após o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, afirmar que seria necessário a prefeitura acionar o órgão competente para fazer uma vistoria no local e identificar possíveis riscos aos banhistas no local que possui uma queda d’água usada para lazer.

A prefeitura de Porto Acre deve emitir uma nota pública nos próximos dias sobre as novas medidas de sinalização que serão adotadas do local.