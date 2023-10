Luiz Calixto acusa Jarude de dar “barrigadas” e de se agarrar na “desinformação”

O Governo do Acre publicou nos últimos dias de setembro o Relatório Resumido da Execução Orçamentária, referente ao 4º bimestre de 2023 (julho e agosto) e o Relatório da Gestão Fiscal; referente ao 2º quadrimestre de 2023 (maio, junho, julho e agosto); ambos no cumprimento ao que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal- LRF. Vamos destacar alguns números da gestão financeira do governo, com base nesses relatórios. 1 - Despesas aumentam mais que as receitas e Disponibilidade de Caixa Bruta cai 15,8% em relação a agosto de 2022. As quedas relativas, tanto no FPE como no ICMS, fizeram com que as receitas correntes que tinham crescido 22,3% de agosto de2021 para agosto de 2022 e para o mesmo período de 2022/2023, cresceram somente 3,9%, conforme pode ser observado no gráfico...