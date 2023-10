Sesacre substitui fiscal que denunciou falta de anestesista na Fundhacre

A Secretaria Estadual de Saúde do Acre (Sesacre) decidiu substituir o fiscal responsável pelo contrato com a empresa que fornece anestesistas para a Fundação Hospitalar do Acre.

Francisco Warcron Oliveira das Neves foi responsável por elaborar um termo de notificação informando que a empresa 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA não cumpre com as garantias contratuais, como a quantidade necessária de anestesistas para a realização das cirurgias, inexistência de escala, falta de documentação que comprove que todos os médicos na escala possuem titulação como anestesiologistas e também a falta de pontualidade de alguns profissionais que causaram atraso em cirurgias.

Outra grave denúncia relatada pelo fiscal de contrato é da presença de médicos residentes de outros locais sem conhecimento e autorização da Fundação.

O ac24horas denunciou o caso no último sábado, 30 (leia aqui). Além da Fundação, a reportagem também teve acesso a documentos internos que comprovam a falta de profissionais anestesistas no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá e também no Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia.

A empresa foi contratada por dispensa de licitação por mais de R$ 16 milhões para suprir a necessidade dos profissionais nos procedimentos cirúrgicos.

Conforme documento enviado para a publicação no Diário Oficial, Warcron será substituído por Tatiana Maria Calixta da Silva. A Sesacre não deu explicações sobre a motivação para a troca de fiscal do contrato na Fundhacre.

Um fato curioso é que o trabalho do fiscal substituído não parece ser considerado sem fundamento, já que existem relatos iguais a outras unidades de saúde. Inclusive, a reportagem também teve acesso a um documento assinado por Celene Maria Prado Maia, diretora de Gerenciamento de Unidades Próprias da Sesacre, endereçado a Jucerlândia do Nascimento, chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação, onde relata que no Hospital da Mulher e da Criança no Juruá, o anestesista fornecido pela empresa chega atrasado no plantão e apresenta indisciplina em relação às normas de assepsia (higiene) e uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Veja documentos abaixo: