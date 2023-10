A água onde os peixes estão aparecendo mortos desde a última sexta-feira, 29, no Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo (AC), é a mesma que continua sendo captada pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre) e distribuída para cerca de 15 mil casas no município no interior do estado. Equipes da Secretaria de Meio Ambiente do Acre (Sema) e Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac) que estão no município captando a água, disseram que um laudo sobre a qualidade do produto será emitido em cerca de 15 dias. Mas enquanto não há uma resposta sobre a causa da morte dos peixes, o Saneacre não vai interromper a captação e distribuição. "Eu por mim, parava. Mas eu falei com o diretor operacional, Alan Ferraz, e ele disse...