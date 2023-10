Com quase 1,9 mil vagas de carteira assinada, serviços é o grande gerador de emprego no Acre

Com 1.876 novas vagas abertas, o setor de serviços foi o que mais gerou emprego com carteira assinada no Acre em agosto, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência.

No total, o Acre gerou 4.406 vagas, mantendo a trajetória de saldo positivo ao longo de 2023.

Há cinco grandes segmentos econômicos analisados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do MTE: comércio, serviços, indústria, construção e agropecuária. Desses, o comércio figura em segundo lugar com 1.423 postos com carteira assinada em agosto.

Todos os demais segmentos apresentaram variação positiva, sendo que a indústria, apesar de ter empregado menos, registrou a maior variação no período, com 0,85% de crescimento.

Em nível nacional, os dados do Novo Caged, cadastro que mede o nível de emprego formal no país, demonstram que o Brasil gerou em agosto 220.844 vagas de emprego com carteira assinada, acumulando no ano (jan a ago) um total de 1.388.062 vagas de emprego geradas. Com isso, o estoque de emprego formal chegou a 43.832.487 postos no mês, uma variação de 0,51% em relação ao mês anterior.