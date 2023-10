Vereador cobra da prefeitura PL que dá reajuste para agentes de saúde e endemias na Capital

O pecuarista Evaldo Curty, um dos mais conhecidos e respeitos do agro no Acre, morreu em São Paulo nessa segunda-feira, 2, vítima de uma parada cardíaca. Aos 78 anos, amigos e familiares informaram que Evaldo já vinha doente, sendo necessário, inclusive, passar por hemodiálise. O Sindicato das Indústrias de Frigoríficos e Matadouros do Acre (Sindicarnes) emitiu nota de pesar, lembrando das qualidades do produtor rural. “Referência no setor agropecuário do estado, Evaldo Curty era um homem simples, empreendedor e muito comprometido como trabalho. Será sempre lembrado com carinho por todos que tiveram o privilégio de conhecê-los”, diz a entidade. O sepultamento do pecuarista acontece no Cemitério Parque da Colina, no Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira, 3. Veja abaixo a nota do Sindicarnes: https://www.instagram.com/p/Cx8BdHpOp4l/?utm_source=ig_web_copy_link