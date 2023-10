Prefeito Mazinho é internado no Hospital do Rim e passa por bateria de exames

O presidente da Câmara Municipal em Rio Branco, vereador Raimundo Neném (PSB), usou a tribuna no grande expediente nesta terça-feira, 3, para cobrar o projeto de lei que concede reajuste salarial aos agentes de saúde e de endemias de Rio Branco. De acordo com o chefe do legislativo, os servidores estão cobrando o reajuste, haja vista que, os demais servidores municipais já estão recebendo com os ganhos atualizados. "É importante que a prefeitura mande o quanto antes esse projeto para que a gente possa aprovar os ganhos dos servidores", declarou. Neném ainda pediu apoio do líder da prefeitura, o vereador João Marcos Luz, que possa ajudar no envio do PL para apreciação no parlamento. "Veja onde está esse projeto e manda pra gente", comentou.