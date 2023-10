Prefeito do Bujari nega envolvimento em apuração insaturada contra vereador de oposição

O prefeito de Bujari, Padeiro (PDT), se manifestou na tarde desta terça-feira, 3, por meio de uma nota sobre sua suposta participação em um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) aberto pela Secretaria Estadual de Agricultura (Seagri) contra o agente de atividade agropecuária e também vereador Elias Daier (PSDB), que faz oposição à sua administração no município.

Daier declarou ao ac24horas que a investigação por suposto acúmulo ilegal de cargos é resultado de perseguição política por ser um dos vereadores responsáveis pela cassação do ex-vereador Gilvan de Souza, acusado de ter cometido violência política contra a também vereadora Eliane Rosita, e que já passou por um processo de sindicância e foi absolvido.

Em nota, Padeiro afirma que nunca esteve acompanhado de sua chefe de gabinete na Seagri com a intenção de prejudicar o vereador e que as alegações feitas por Elias Daier não condizem com a verdade.

Confira abaixo a nota:

Nota

Em relação à notícia veiculada, queremos assegurar tanto ao Vereador Elias Daier quanto à população Bujariense que o Prefeito João Edvaldo (Padeiro) nunca esteve acompanhado de sua chefe de Gabinete com a intenção de prejudicar o vereador mencionado.

É fundamental destacar que nosso compromisso primordial é com a população, e isso inclui o respeito à independência funcional de cada órgão, seja o Poder Executivo, Jdiciário ou Legislativo. Se existe uma portaria emitida pelo Governo do Estado do Acre para investigação, temos a plena convicção de que os princípios da ampla defesa e do contraditório serão rigorosamente respeitados em sua integralidade.

Contudo, é importante salientar que as alegações feitas pelo Vereador não condizem com a verdade. O uso indevido de informações ou influência com o propósito de obter vantagens ou manipular a informação pública representa uma ameaça significativa à saúde de nossas instituições e à confiança dos cidadãos em seus representantes.

Nossa democracia, enquanto sistema, está intrinsecamente ligada à honestidade, responsabilidade e à confiança mútua entre governantes e governados. Unimos nossas vozes para reiterar nosso compromisso com esses valores e para manifestar uma condenação inequívoca da chantagem política em todas as suas manifestações. Somente através da preservação de nossa democracia podemos almejar um futuro mais justo e próspero para todos os cidadãos.

José Edvaldo (Padeiro) – prefeito de Bujari