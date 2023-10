Orçamento da Saúde aumenta, mas comissão da Aleac quer recursos para remédios

Uma equipe da Secretaria do Meio Ambiente do Acre (SEMA) deve avaliar a qualidade da água no Rio Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo, nesta terça-feira, 3. A informação foi confirmada ao ac24horas pela assessoria de comunicação do órgão ambiental. Desde a última sexta-feira, 29, moradores do Rio Amônia, incluindo indígenas Ashaninka, encontram peixes mortos no manancial, nas praias e barrancos. O Amônia deságua no Rio Juruá em frente ao município de Marechal. "A Secretaria do Meio Ambiente designou uma equipe de Rio Branco para realizar a avaliação da qualidade da água no Rio Amônia, para que se possa ter dados mais precisos sobre a situação local. Há a previsão de que a equipe chegue ao município até esta terça-feira, 3, uma vez que será deslocada de avião, haja vista...