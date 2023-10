Morre o pecuarista Evaldo Curty, referência do setor agropecuário no Acre

O monopólio praticado pela empresa de ônibus Transacreana nas linhas intermunicipais com péssima prestação do serviço e com a omissão do Estado em autorizar novas empresas para concorrência fez com o que o Ministério Público do Acre se manifestasse pedindo providencias. O promotor Dayan Albuquerque expediu uma recomendação para Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre (AGEAC) no último dia 21 de setembro, adota medidas imediatas no sentido de romper o monopólio hoje existente no transporte público intermunicipal, notadamente, nas linhas entre Rio Branco-Brasiléia-Assis Brasil, Assis Brasil-Brasiléia -Rio Branco e Rio Branco-Cruzeiro do Sul, Cruzeiro do Sul-Rio Branco. Ele pede que a Agência promova o imediante credenciamento, mediante autorização precária de pelo menos mais uma empresa para operar as linhas. "Esclarece-se, de plano, que por critérios de transparência...