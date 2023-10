Família de mulher baleada na cabeça pelo ex pede ajuda para tratamento no Acre

A Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (OCB/AC) completa 50 anos de atuação no Estado em 2023. Os números crescentes demonstram que o cooperativismo está em plena ascensão e contribui consideravelmente para o desenvolvimento econômico e social do país. O Acre possui atualmente mais de 40 mil cooperados, são 54 cooperativas ativas e regulares filiadas ao Sistema OCB que atuam nos ramos da agricultura familiar, transporte, agropecuário, agro extrativismo, saúde, crédito, trabalho, produção e bens de serviço. Dada a importância da data, a instituição vai realizar no próximo dia 5 de outubro, diversas atividades comemorativas alusivas aos 50 anos da OCB no Acre e aos 25 anos do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - Sescoop, eventos que contarão com a presença do presidente da OCB Nacional, Márcio Lopes de...