Deputado ligado a terceirizada que atrasa salários desabafa e culpa “fogo amigo”

O deputado Afonso Fernandes (PL) disse nesta terça-feira (3) na tribuna da Assembleia Legislativa que considera “ataques absurdos” de grupos midiáticos que não se aprofundam nos problemas e escolhem os políticos como alvo. Ele se referiu ao fato da empresa terceirizada de sua família, a Red Pontes, atrasar salários e ser exposta na mídia.

“Muitos irresponsáveis se pronunciam nas redes sociais sobre aquilo que não conhecem”, afirmou, lembrando que tem realmente ligação com a empresa Red Ponts e os terceirizados.

“A empresa não é a única com problemas. Não há empresa que sobreviva se não tiver seus recebíveis em dia”, afirmou, citando que há fogo amigo nesse processo.

Ele quer sensibilizar parte da mídia, parte da base aliada e setores do governo sobre a situação. Ele disse que quem convive com sua pessoa sabe que o trabalho é de tranquilidade, sem ataques, no entanto, quando não há diálogo, usa-se das ferramentas para o contraponto.

Fernandes lembrou que no ano passado a Secretaria de Saúde solicitou que a empresa continuasse os trabalhos sem contrato. Isso perdurou por quatro meses. O Estado reconheceu a dívida, mas até o momento ela não foi paga para a empresa. “Se a empresa tivesse dinheiro em conta, é claro que os salários estariam em dias”, disse.

Comovido com o relato de Fernandes, o deputado Tanizio Sá (MDB) pediu na tribuna uma solução para a questão das terceirizadas. “Eu pedi reunião com o governador Gladson Cameli para debater o pagamento das empresas terceirizadas. A gente percebe a angústia do deputado Afonso. Os trabalhadores têm de receber, mas se eu tivesse uma empresa jamais toparia trabalhar sem contrato”, disse o parlamentar.

Vendo a base fragilizada com a situação dos terceirizados, o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), líder da oposição, aproveitou o momento e dirigiu-se ao colega Afonso Fernandes, informando que o governador Gladson Cameli comparou os esquemas da conta Flávio Nogueira com a questão de empresas terceirizadas, as quais podem estar aplicando dinheiro no mercado financeiro em detrimento do pagamento dos salários dos terceirizados.

“O governador atingiu vários parlamentares da sua base com duas frases”, disse, afirmando ser grave o governador declarar esquema fraudulento na ustão. “o governador fez denúncia grave do seu governo”, completou Magalhães ao ler a frase do governador publicada no ac24horas.