Bilheterias de shows da ExpoSena arrecadam mais de R$ 140 mil para APAE

A direção da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Sena Madureira (APAE) se reuniu no Ministério Público de Sena Madureira nessa segunda-feira, 2, para apresentar o resultado da apuração da bilheteria dos shows realizados durante a ExpoSena.

A prefeitura local, organizadora do evento, fez um acordo com o MPAC de que os shows nacionais seriam cobrados o valor simbólico de R$ 5 e que o dinheiro seria revertido para a instituição do município.

A boa notícia é que o sucesso de público se refletiu também na arrecadação. A APAE conseguiu arrecadar quase R$ 142 mil com a bilheteria. Disparado, o show de maior arrecadação foi do cantor Léo Magalhães, que conseguiu arrecadar R$ 85.250, seguido da dupla Hugo e Tiago com R$ 30.860 e do show de Zezo que arrecadou R$ 22.485. O resultado com a venda de ingressou alcançou o valor total de R$ 141.944.

O acordo da APAE como a prefeitura de Sena e o Ministério Público é que todo o recurso arrecadado será usado para a compra de equipamentos necessários à fisioterapia das crianças atendidas pela instituição.

“Esse dinheiro só pode ser usado na compra de equipamentos, vamos comprar material de fisioterapia, vamos montar as salas de fisioterapia e fonoaudiologia, equipamentos para a nossa cozinha, conseguiremos equipar a nossa APAE para as crianças serem atendidas com a qualidade que merecem”, afirma Chaena Vilaça, coordenadora da APAE em Sena Madureira.

Além da arrecadação com a venda de ingressos dos shows, foi realizado um leilão durante a ExpoSena que arrecadou quase R$ 20 mil e também foi revertido para a APAE.