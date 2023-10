Gladson confirma que no Acre são necessárias12 horas para se criar uma empresa

A Junta Comercial do Estado do Acre (Juceac) comemorou nesta segunda-feira, 2, 60 anos de fundação em uma sessão solene comemorativa realizada no auditório do Sebrae, em Rio Branco, com a presença do governador Gladson Cameli, empresários, deputados e secretários de Estado.

Ao abrir o evento, a presidente da Juceac, Nayara Honorato, ressaltou que a entidade saltou da 18ª posição no ranking do tempo de abertura de empresas para a 6ª posição. “Temos uma evolução significativa e hoje podemos atender os 22 municípios 24 horas por dia. Saimos do 18º lugar para o 6º com o menor tempo de registro de empresas. A junta comercial é o portal para os empreendedores legalizarem seus negócios com foco na desburocratização”, frisou a chefe da entidade.

O Superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, reforçou que a Juceac é um parceiro dos empresários. “A Junta passa por um momento muito importante. 2015 inicia o trabalho da Juceac com a Rede Sim. Eram 179 dias para abertura de empresas no Acre. Hoje são 12 horas para se abrir uma empresa no Acre. Isso para nós do Sebrae nos enche de orgulho, pois somos parceiros do poder público e da iniciativa empresa. Mais de 42 mil empresas recebem ajuda e orientação do Sebrae. Esses negócios são responsáveis pela geração dos 75% de emprego”, disse.

O governador Gladson Cameli começou o fato do Acre estar na 6ª posição no ranking de abertura de empresas. “Nós temos que tentar tirar do nosso vocabulário a palavra burocracia, que atrasa o desenvolvimento do Acre. Fico grato a todos os servidores da Junta Comercial e quero a união de todos em torno disso”, frisou o chefe do executivo.

Participaram da solenidade, o presidente e o vice da Assembleia Legislativa, deputados Luiz Gonzaga e Pedro Longo, respectivamente.l, além dos deputados Tadeu Hassem e Eduardo Ribeiro. O vice-presidente da Fieac, João Paulo e o secretário da Fazenda Amarisio Freitas também compareceram o evento.