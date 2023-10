Eleição do Conselho Tutelar em Xapuri teve grande movimentação e filas no local de votação

Mais de duas mil pessoas votaram neste domingo, 1º, para eleger os novos conselheiros tutelares do município de Xapuri. A votação ocorreu no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Acre, IFAC, sem o registro de ocorrências relevantes.

No município, são 13 os candidatos que passaram por todas as etapas que antecedem a escolha dos 5 conselheiros titulares e dos 5 suplentes. Todas as pessoas a partir de 16 anos, que tenham inscrição na zona eleitoral da cidade, puderam votar.

De acordo com o presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA), Thiago Fabrício, o processo foi considerado tranquilo, apesar de ter havido grandes filas nos locais onde estavam disponibilizadas as cinco urnas.

Apesar da tranquilidade, algumas ocorrências de ilegalidades foram registradas e serão apuradas até a próxima sexta-feira, 6, pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Ministério Público.

“Dois veículos com transporte irregular de eleitores e 18 denúncias em geral, que serão analisadas durante a semana”, informou o presidente”, informou Thiago Fabrício, que dirige o CMDCA no mandato de vai de 2023 a 2025.

Em Xapuri, os candidatos eleitos foram:

1° – Jennifer Maria Rodrigues Pinheiro

2º – Sandra Maria Ribeiro de Lima

3º – Cilenilce Nogueira do Nascimento

4º – Júnia da Silva Santos

5º – Amanda Patrícia da Silva Galvão

Sobre os Conselhos Tutelares

Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos, ou seja, uma vez criados, não podem ser extintos e subordinados a quaisquer outros órgãos estatais. Instituídos pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990, foram criados junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como a instituição encarregada pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos no ECA.