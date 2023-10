Assaltante é linchado ao tentar roubar vendedores de arraial duas vezes na mesma noite

O procurador de justiça Sammy Barbosa Lopes, do Ministério Público do Acre, é um dos mais cotados para assumir uma vaga de ministro do Superior Tribunal de Justiça. A informação foi publicada pela colunista Carolina Brigido, no Portal UOL nesta segunda-feira, 2. Apesar do acreano está forte na corrida por uma das vagas, o desembargador Rogério Favreto, do TRF (Tribunal Regional Federal) da 4ª Região, desponta como favorito. Sammy teria o apoio do Ministro do STJ, Mauro Campbell, e o procurador-geral de Justiça de São Paulo, Mario Sarrubbo, ligado ao ministro do STF Alexandre de Moraes. No STJ (Superior Tribunal de Justiça), está prevista para outubro a aposentadoria da ministra Laurita Vaz. Em janeiro, a ministra Assusete Magalhães deve deixar a corte. No STF (Supremo Tribunal Federal), a cadeira de...