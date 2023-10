Abraçado pela militância do PP, Alysson chora ao lembrar da mãe e se diz preparado para o desafio

Aclamado como pré-candidato em setembro, o secretário de governo, Alysson Bestene, foi carregado nos braços e oficialmente apresentado em grande festa nesta segunda-feira, 2, na sede do PP pelos militantes, filiados, deputados, secretários e comissionados para a disputa das eleições municipais em outubro de 2024.

Emocionado no palco do evento, Alysson lembrou da Dona Antonieta, sua mãe, falecida em 2021, e abraçou seu pai, Seu João Bestene. “Não tem.como.nao lembrar dela, né? Minha mãe me trouxe até aqui. Sou grato a tudo e é impossível não se emocionar”, disse.

Sem a presença do governador Gladson Cameli, a festa para recepcionar Bestene ocorreu com uma grande mobilização que contou com um robô nas cores do partido e fogos de artifício nas cores azul, símbolo da sigla. “O Alysson tem vida partidária e é nosso candidato ano que vem, rumo a vitória”, comentou o jovem João Moraes, simpatizante do PP.

Bastante contente com a festa, Alysson recebeu um forte abraço da família e de cada gestor do governo que compareceu em massa ao evento. Em suas palavras, Bestene se disse feliz e preparado para os desafios do pleito eleitoral que só começa ano que vem. “Só tenho gratidão a todos os militares do PP, agora é hora de trabalhar para chegarmos forte nas eleições já que isso é só uma pré-candidatura. Quero agradecer ao meu parceiro de todas as horas, governador Gladson Cameli. Estou preparado para o desafio”, declarou.

Questionado sobre se já existe um nome para ser o vice na sua candidatura, Bestene foi enfático em garantir que devem ocorrer tratativas com os partidos aliados. “Ainda vamos abrir os diálogos, é cedo para a escolha do vice”, opinou.

A presidente da executiva municipal, deputada federal Socorro Neri, disse que o secretário Alysson Bestene é um patrimônio do Progressistas e alfinetou, indiretamente, o prefeito Tião Bocalom, ressaltando a decisão da executiva.”Estamos aqui para festejar e aclamar o Alysson. Ele agrega a todos nós e com certeza estaremos juntos. É com essa esperança que vamos contribuir para uma caminhada vistoriosa”, comentou.

Representando o governo, a vice-governadora Mailza Assis, enfatizou a lealdade de Bestene a gestão. “Chegou a vez de mostrar nossa união, força e lealdade ao governador Gladson Cameli. Nesse projeto temos pessoas comprometidas como o Alysson que há muitos anos trabalha pelo crescimento do Estado”.

O deputado estadual Nicolau Junior, fez um discurso defendendo a candidatura de Alysson a prefeitura, ressaltando sua capacidade técnica. “O Alysson esteve cuidando das pessoas no pior momento da história. Ele é o melhor nome para cuidar de Rio Branco. O que eu puder fazer, vamos fazer para ganhar as eleições”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, enalteceu a escolha de Alysson como candidato, mas deixou claro que o ninho tucano tem pré-candidato em 2024. “O PSDB tem um pré-candidato que é o professor Minoru Kinpara. O mais importante é a cidade de Rio Branco e temos que ter bons candidatos, desejamos sucesso pra você e a família Progressistas”, destacou.

Marcaram presença na solenidade, a vice-governadora Mailza Assis, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Luiz Gonzaga, o deputado estadual e primeiro-secretário, deputado Nicolau Júnior, o presidente da FEM, Minoru Kimpara, o presidente da Saneacre, José Bestene, a presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, o secretário de educação, Aberson Carvalho, o Chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, o secretário-adjunto de governo, Luiz Calixto, p deputado estadual e líder do governo, Manoel Moraes e demais autoridades.