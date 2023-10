Sema diz que aquecimento das águas pode ter ocasionado mortes dos peixes em rio no Acre

Neste domingo, 1, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – Sema, emitiu Nota esclarecendo que acompanha a situação da morte dos peixes no Rio Amônia que deve ter como causa o aquecimento das águas do manancial.n A Nota, assinada pela titular da Sema, Julie Messias, cita que uma equipe já foi designada para avaliar a qualidade da água no Rio Amônia, para levantar dados mais precisos da situação local.

Julie Messias diz que o Acre sofre o mesmo problema de outros Estados da Amazônia. ” Infelizmente não é um caso isolado e outros estados da Amazônia também enfrentam a mesma situação, o que vem sendo debatido na Sala de Crise da Região Norte, da Agência Nacional de Águas – ANA, a qual integramos por meio da nossa Sala de Situação, com monitoramento hidrometeorológico, da qualidade do ar, queimadas e outros”, citou a Nota, que não detalha a data da ida da equipe da Sema até o Rio Amônia, no município de Marechal Thaumaturgo.

Na última sexta-feira, 29, moradores do Rio Amônia mostraram em um vídeo, vários peixes mortos no Rio Amônia, que deságua no Rio Juruá em frente ao município de Marechal Thaumaturgo.

O morador José Mendes, que fez o vídeo dos peixes mortos boiando, alertou à comunidade sobre a qualidade da água na região. Ele diz que a causa da morte dos peixes pode ser veneno, a temperatura da água ou o resultado de desmatamento. “Eu nunca tinha visto aqui no Amônia esse tanto de peixe morto”, alerta José Mendes.

O líder indígena Ashaninka, Francisco Pyãko, contou que a mortandade dos peixes se estendeu por grande parte do Amônia, incluindo a Terra Indígena deles, a Aldeia Apiutxa. Para ele, o fenômeno se trata de uma resposta da natureza aos danos sofridos ” É muito claro que é resultado da mudança climática e aquecimento global. É uma resposta da natureza e vai piorar. Isso é muito sério, afeta a vida de muita gente e falta de aviso não foi “, destaca

É do Rio Amônia que o Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre – Saneacre capta água e distribui para os moradores de Marechal Thaumaturgo, onde vivem 17 mil pessoas.