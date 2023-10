Parte do forro de clínica cirúrgica não resiste à chuva e desaba no Pronto Socorro de Rio Branco

Em Cruzeiro do Sul há 59.940 eleitores aptos para votar neste domingo, 1° , para Conselheiro Tutelar do município. São 28 candidatos disputando 10 vagas de Conselheiro. As eleições são realizadas em urnas eletrônicas, das 8 as 17 horas neste domingo, 1° de outubro e a população em geral poderá votar nos 10 locais de votação nas zonas urbana e rural do município. As pessoas que estiverem quites com a Justiça Eleitoral, podem votar com o Título de Eleitor e documento de identidade. Veja os locais de votação. Zona urbana Escola Craveiro Costa Escola Professor Flodoardo Cabral Escola Darcy Bezerra Escola Mustafa Almeida Tobu Escola Osvaldo de Albuquerque Lima Creche municipal Ir. Suzana Zona rural Boca da Alemanha Escola Emidio Braga de Vasconcelos Vila Assis Brasil Escola Manuel Braz de...