Eleitores que não conseguiram votar estão com o título irregular ou no local de votação errado

Dezenas de eleitores que estão tentando votar na eleição para conselheiro tutelar em Rio Branco neste domingo, 1, estão enfrentando dificuldades para encontrar seus locais de votação, ou seus nomes no caderno de eleitores.

Na maioria dos casos, os eleitores comparecem no local correto de votação, passam vários minutos na fila de espera, mas o nome não consta na lista de votação, na última etapa do processo antes da urna. Na escola Serafim Salgado, na Estrada da Sobral, dezenas de pessoas nesta situação estão recorrendo a sala do Tribunal Regional Eleitoral para verificar sua situação.

Iana Sarquis, presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente de Rio Branco, confirmou o problema, mas disse que ele decorre de problemas com a regularização do título de eleitor: “A zona 1 e a zona 9 tem sessões repetidas. Muitas pessoas estão trocando as zonas. Em segundo lugar, se o nome da pessoa não aparece no caderno de votação no local correto de votação dela, significa que há alguma pendência na justiça eleitoral. É preciso procurar o TRE para pesquisar qual é esta pendência. Há ainda um problema com eleitores da zona 10, que foi extinta. Neste caso da zona 10, os eleitores precisam procurar seu local de votação no site do TRE. Por fim, se a pessoa só fez a regularização do título de eleitor depois do dia 3 de julho, elas não estarão registradas no caderno de votação por causa do corte do TRE, que só registrou nos cadernos de votação eleitores com nomes regularizados antes dessa data, como acontece em qualquer eleição “.