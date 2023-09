VI Feira do Feira do Feirante acontece no Horto Florestal até domingo, 1 de outubro

A VI Feira de Economia Popular, Solidária e da Agricultura Familiar em homenagem ao feirante, promovida pela Unisol Acre e parceiros, está sendo realizada no Horto Florestal de 28 de setembro a 01 de outubro.

150 empreendimentos da Economia Solidária de nove municípios do Acre estão participando da feira, expondo e comercializando produtos e serviços de diversos segmentos como artesanato, jardinagem, agricultura família, reciclagem, bazar, ambulante, brinquedos e economia criativa.

Estão presentes representantes dos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia, Capixaba, Senador Guiomard, Porto Acre, Bujari, Acrelândia, Sena Madureira

e Rio Branco.

O presidente da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Acre), Carlos Omar, enfatizou que a feira é um espaço para os empreendimentos apresentarem seus trabalhos e comercializarem seus produtos e serviços, ele aproveitou o momento para agradecer a parceria com o Sistema OCB do Acre.

“São dois momentos importantes que acontecem nesta feira, primeiro a parte da comercialização de produtos dando oportunidades de empreendimentos apresentarem seus produtos, segundo são os seminários e debates liderados por mulheres para as empreendedoras. Isso faz com que a gente consiga desenvolver ainda mais a nossa Economia Solidária, desde já quero agradecer ao Sistema OCB que está dando todo apoio e suporte junto com os demais apoiadores”, disse.

Protagonismo feminino é debatido durante o VI Encontro de Mulheres da Economia Popular, Solidária e da Agricultura Familiar

Como parte da programação foi realizado nesta sexta-feira, 29, o VI Encontro de Mulheres com o tema: “Comunicação: o Protagonismo da Mulher na Economia Solidária e Agricultura Familiar na Amazônia”, que reuniu diversas lideranças para debater temas como comunicação; agricultura familiar e o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA; empreendedorismo e protagonismo feminino nos dias atuais.

A diretora do Ramo da Agricultura Familiar do Sistema OCB, que também é presidente da Cooperativa AcreVerde, Fátima Maciel, produtora rural e liderança na área em que atua, representou a instituição no evento e palestrou sobre protagonismo feminino.

“É uma honra representar a OCB nesse evento tão importante e mais ainda falar sobre um tema tão significativo. Hoje em dia as mulheres estão muito organizadas, a frente de instituições públicas, dirigindo cooperativas, liderando espaços que antes só eram comandados por homens, felizmente essa realidade está mudando. Nossa luta por reconhecimento é diária. No caso do cooperativismo, movimento em que as mulheres também estão liderando, somos maioria também na agricultura familiar, na produção, é uma satisfação fazer parte desse movimento e estar à frente de uma cooperativa”, declarou.

Criação da Frente Parlamentar de Apoio à Economia Popular e Solidária

O deputado estadual Pedro Longo, presidente da Frente Parlamentar de Apoio ao Cooperativismo na Aleac (Frencoop) esteve presente no seminário, ocasião em que recebeu pedido de apoio da Unisol em nome do movimento para a criação da Frente Parlamentar de Apoio a Economia Popular e Solidária, compromisso prontamente atendido pelo parlamentar que tem dedicado parte importante do seu mandato a esta causa e feito vários investimentos no setor.

A feira acontece até domingo, 1 de outubro, das 8h da manhã até às 21h, no Horto Florestal.