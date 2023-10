Tradicional Cavalgada leva mais de 7 mil pessoas às ruas de Senador Guiomard

Um evento organizado pela iniciativa privada com o apoio do governo do estado, da prefeitura e de outros parceiros, a tradicional Cavalgada de Senador Guiomard movimentou a cidade neste sábado, 30.

Informações preliminares indicam que mais de 7 mil pessoas participaram da festa que foi realizada a partir do Parque de Exposições e ganhou as ruas da cidade.

O organizador da Cavalgada, Adriano Miranda, disse que o evento correspondeu às expectativas e que apesar das semanas de esforço que antecederam a realização, o resultado foi amplamente positivo.

“Foi uma festa maravilhosa, onde a gente conseguiu trazer aquele cavalgada tradicional com as comitivas. Tivemos de 100 a 120 cavalos, acho que nem a Expoacre teve tanto cavalo. Foi uma festa da população do quinari”, afirmou.

A programação do evento começou na sexta-feira, 29, com a realização do Concurso Rainha da Cavalgada, cuja vencedora foi Jhulli Lavigne, de 18 anos de idade.

Neste sábado, 30, no período da manhã várias atividades foram realizadas, como shows locais e vários estandes de empresas locais, parceiras do evento. O encerramento foi com o show do cantor Deavele Santos.