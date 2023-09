Mazinho Serafim recebe senador Márcio Bittar e apresenta obras e programas em Sena Madureira

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, recebeu nessa sexta-feira, 29, o senador Márcio Bittar (União) para apresentar as obras e programas que foram realizadas e estão em andamento no município por meio de recursos do parlamentar. O valor das emendas de Márcio este ano chegou a pouco mais de R$ 21 milhões.

Os recursos destinados pelo senador contemplam várias áreas, sendo R$ 5 milhões para a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, R$ 7,3 milhões para Secretaria Municipal de Saúde, R$ 8 milhões para pavimentação de ruas, reforma de espaços públicos como a Feira Livre dos Colonos e o estádio Marreirão, além das quadras esportivas que serão reformadas ainda este ano.

Segundo o prefeito Mazinho, receber o senador em Sena Madureira é sempre uma satisfação. “O nosso senador Márcio Bittar é daqui e sabe das necessidades de nosso município. O Márcio tem alocado recursos para Sena e temos feito da melhor forma possível que é levando o benefício a população. Seja na saúde, educação, na área do esporte, assim como na pavimentação e calçamento de ruas, além dessa grande obra do parque Mamédio Bittar, garantindo uma área que irá proporcionar qualidade de vida a população”, destacou Serafim”.

Durante a visita às obras o prefeito também acompanhou o senador nas rádios Dimensão FM, Difusora e Aldeia FM sobre os recursos de R$ 21 milhões para diversas áreas do município.

O senador ao lado do prefeito e vereadores também visitou as obras da escola modelo que levará o nome do ex-vereador Hermano Filho. Os trabalhos de construção da escola estão em pleno andamento, e conta recursos na casa de R$ 3 milhões de emenda parlamentar de Bittar junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para Márcio Bittar os recursos estão sendo bem empregados e as visitas às obras da escola Hermano Filho, as ruas e acompanhar de perto como vai funcionar os programas de assistência à população mais carente foi muito importante. “Esses recursos são justamente para beneficiar nossa população, na área da saúde sei do convênio que Mazinho mantém com a Santa Casa ajudando milhares de pessoas, visitei algumas ruas pavimentadas e outras feitas com tijolos e em breve teremos um parque que leva o nome do meu pai e que vai proporcionar espaço para as pessoas caminhar, encontrar seus familiares e apresentar aos turistas um local bonito e que vai garantir qualidade de vida a população”, relatou Bittar.

Durante a visita do parlamentar, estiveram presentes os vereadores Alípio Gomes, Sidiney Araújo, Raimundo dos Anjos, além dos secretários municipais Daniel Herculano, Adriana Martha, Ecinairo Carvalho e Getulião Saraiva.