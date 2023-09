Com nível da água abaixo do normal, caminhonete atravessa rio no interior do Acre

O ac24horas lançou nessa quinta-feira, 28, a mais nova plataforma de divulgação de notícias: o canal no WhatsApp. Basta clicar neste link https://whatsapp.com/channel/0029Va5VrvNGk1FwYk3urG1I para receber as principais notícias do Acre diretamente no celular. Em sua última atualização, o WhatsApp lançou, no dia 13 de setembro, a ferramenta "CANAIS" onde é possível escolher veículos de notícias, celebridades, personalidades, instituições e empresas para seguir e receber notificações e atualizações por meio do aplicativo. A Gestora de Projetos e Marketing do ac24horas, Thalynne Lima, explica que “pensando sempre na melhor experiência ao leitor, o jornal online mais lido do Acre prepara seu canal com conteúdos diários e leva as notícias mais relevantes do estado”. A nova atualização tem como objetivo a privacidade do perfil do usuário, uma vez que não é possível visualizar...